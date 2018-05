Di seguito la nota diffusa dall’avv. Silvana Misale, Consigliere Comunale di Palmi

Nel corso dell’ultima seduta di Consiglio Comunale si è discussa l’interpellanza da me proposta sull’attuale situazione del Pianoro di Rovaglioso e della scalinata che conduce alla Caletta.

Infatti, come è stato a più riprese segnalato anche da molti cittadini, da oramai diversi mesi il luogo è sostanzialmente abbandonato a se stesso: la strada interpoderale che conduce dalla Palmi-Stazione al pianoro di Rovaglioso non viene sfalciata ed è invasa dalla vegetazione, le staccionate della scalinata e quella che delimita l’affaccio sul “bagno delle femmine” sono poco stabili e – in alcune parti – distrutte, una parte della scalinata è soggetta ad un evidente cedimento, l’impianto di illuminazione – oggetto delle attenzioni dei vandali – non è mai stato messo in funzione.

Ho ricordato all’Assemblea che tra il 2013 ed il 2016, Rovaglioso era diventato un esempio di sinergia istituzionale tra la Provincia ed il Comune, anche con il sostegno dei volontari del Presidio, e che quel sito costituisce un punto di riferimento paesaggistico e turistico per la Città e per l’intero comprensorio.

A ciò si aggiunga che l’attuale divieto di accesso pedonale alla Marinella, che per quanto appreso durerà a lungo, riduce al minimo l’offerta balneare della scogliera palmese.

Un intervento immediato su Rovaglioso è, dunque, necessario.

Confido nell’Amministrazione Comunale affinché la nostra caletta possa tornare presto fruibile ai palmesi ed agli ospiti della Città.