“Rimettere i valori della Costituzione al centro dell’azione politica e

democratica di un fronte repubblicano ed europeista in questo momento molto

delicato per il Paese è un’affermazione che non ha nulla a che fare con la

retorica: è una dichiarazione di intenti che deve riunire cittadini,

amministratori, forze civiche, imprenditoria sana, professionisti, e tutti

quelli che non vogliono veder sfumare 70anni di battaglie di civiltà, di

progresso e speranza di un Paese che ha combattuto dittatura e fascismo,

affrontato una guerra sanguinosa e fratricida per garantire libertà a

tutti.

Tutte le forze democratiche che hanno a cuore i valori democratici, la

Costituzione, la Repubblica italiana, europeista ed occidentale, si devono

unire, fare fronte comune per una nuova resistenza nel nome dei valori di

solidarietà, libertà, accoglienza, eguaglianza, che ci hanno fatto un

grande Paese, nel cuore del Vecchio continente, per tornare ad essere

protagonisti. E’ il momento di stare veramente insieme, uniti nella difesa

delle istituzioni democratiche che rappresentano il baluardo di una società

civile e democratica qual è quella italiana. Per sperare un futuro più

solido e sereno da donare ai nostri figli, come i nostri padri con grandi

sacrifici hanno tramandato a noi”.

Enzo Bruno

Presidente Upi Calabria