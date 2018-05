L’assemblea dei soci della Coldiretti della sezione del Marchesato Crotonese che

comprende i comuni di Petilia Policastro, Mesoraca, Cotronei e Roccabernarda che

si è svolta nell’ufficio Coldiretti di Petilia Policastro ha eletto il consiglio

sezionale e eletto il presidente. All’assemblea, il Direttore di Coldiretti Cz Kr

Vv Pietro Bozzo, il Segretario di Zona Antonio Bompignano interprovinciale dei Giovani

Impresa Coldiretti Kr. Per la Confederazione Nazionale ha inoltre partecipato anche

il Domenico Roselli. Alla Presidenza è stata eletta la giovane imprenditrice Rossana

Scavelli di Cotronei, 30 anni non ancora compiuti, laureata in architettura e tanta

voglia di “scaricare a terra” gli studi nella sua azienda agricola di circa 200 ettari

a vocazione olivicola. A coadiuvarla saranno neo eletti consiglieri: Carmine Manfreda,

Amedeo Nicolazzi, Mariarosaria Marchio, Luca Mirabelli, Giovanbattista Vaccaro, Franco

Renda , Antonino Ruberto e Luigi Antonio Daniele. L’assemblea è stata caratterizzata

sull’importanza di costituire un consiglio sezionale particolarmente attivo che

deve contribuire a rendere la Nuova Coldiretti sempre più vicina alle esigenze reali

di quanti fanno impresa in agricoltura. Questo assume importanza proprio in questo

territorio dove le imprese agricole hanno numeri e dimensioni che vanno oltre la

media regionale in termini di SAU e valore aggiunto. Dalla zootecnia all’olivicoltura

senza tralasciare l’agrumicoltura, l’apicoltura, la castanicoltura ed altre colture

importanti che ben praticate salvaguardano il territorio, l’ambiente e le tante famiglie

che da ciò traggono reddito. Chiudendo i lavori il Direttore Bozzo ha inteso evidenziare

che la nuova squadra di dirigenti zonali (solo loro sono titolari di circa 700 ettari

di SAU) saprà sicuramente capitalizzare questa straordinaria opportunità di rappresentanza

facendo proprie le istanze del territorio del marchesato lavorando per il bene comune

e la valorizzazione delle produzioni.