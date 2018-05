“La Centrale Enel a biomasse presente nella Valle del Mercure continua ad

operare al di là delle condizioni previste dal decreto che ne ha consentito

la realizzazione”. E’ questa la denuncia che, tramite interrogazione

parlamentare, i senatori del MoVimento 5 Stelle Saverio De Bonis, Agnese

Gallicchio e Silvana Abate, hanno formulato al ministro dell’Ambiente

relativamente all’impianto operante nel Parco del Pollino.

“Com’è noto – spiegano i tre parlamentari – l’impianto è localizzato nel

Comune di Laino Borgo in provincia di Cosenza, ma al confine con la

Basilicata, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. La relazione di

Piano per il Parco del Pollino del 2011 precisava come il progetto di

riattivazione in esercizio con impiego di biomasse quale combustibile,

apparisse improponibile, per la scarsa efficienza dell’impianto con

rendimenti di appena il 26% e le eccessive dimensioni dello stesso, in

contrasto con un modello di filiera biomassa-energia sostenibile. Inoltre

nel vecchio regolamento del Parco del Pollino era sì prevista l’attività di

impianti del genere, ma a patto che non superassero i 3 MW elettrici. L’11

giugno del 2015 il Consiglio dei Ministri, dopo che più volte la Giustizia

amministrativa, accogliendo i ricorsi dei Comuni di Rotonda e Viggianello,

delle associazioni e dei comitati, aveva annullato le autorizzazioni

rilasciate poiché palesemente illegittime, aveva approvato, a firma del

presidente Matteo Renzi, una deliberazione in cui si dava atto che

sussisteva la possibilità di procedere alla riattivazione e all’esercizio

di un impianto di energia elettrica alimentato a biomassa vegetale prodotta

in via diretta con l’esclusione di prodotti classificabili come rifiuti,

della potenza di 35 MW netti, a condizione che fossero rispettate le

prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi, che fossero

attuate le disposizioni contenute nell’Accordo di compensazione

sottoscritto il 14 ottobre 2014, e che in sede di approvazione del Piano

del Parco da parte delle Regioni interessate venisse apposta espressa

deroga relativamente alla potenza installata. Ad oggi quest’ultima

condizione non è senz’altro rispettata, visto che non è stato modificato il

Piano del Parco e anche per le altre ci sarebbe molto a cui ridire. Non è

chiara infatti la provenienza delle biomasse che alimentano la centrale,

che certamente non derivano da processi virtuosi e di filiera corta.

D’altra parte la maxi inchiesta Stige della DDA di Catanzaro, coordinata

dal procuratore Nicola Gratteri, ha certificato che la criminalità

organizzata ha messo in atto un modello organizzativo estremamente efficace

che si è ampiamente infiltrato nelle forniture a tutte le centrali

calabresi e quella del Mercure, per il notevole fabbisogno di forniture che

richiede e l’ assenza di validi controlli è, ad oggi, proprio quella più

appetibile.”

“In conclusione – spiegano i senatori – sulla Centrale Enel di Laino Borgo

non è possibile continuare a far finta di nulla: l’impianto va

ridimensionato e lo Stato deve intervenire affinchè non vengano compiuti

abusi. Al momento, per come sta operando, questo insediamento rappresenta

infatti uno sfregio su uno dei patrimoni naturalistici più rilevanti del

nostro territorio, una ferita che non possiamo tollerare.”