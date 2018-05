SPEZZANO ALBANESE – Sarà la Calabria a rappresentare l’Italia in Costa Rica

per il 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini. E lo farà con

il soprano Rosaria Buscemi (di Spezzano Albanese, nel cosentino) e i

musicisti del “Bel canto Ensemble”: Ivan Nardelli (napoletano ma di

adozione calabrese), flauto; Antonio Arcuri, clarinetto; Massimo Celiberto,

corno; Alessandro Vuono, pianoforte. Un progetto arduo e ambizioso con la

chiara finalità di portare l’eccellenza della musica classica italiana nel

mondo e che, dal 2010, riscuote successi sui teatri nazionali dell’intero

Pianeta. Anche in questa occasione Buscemi sarà protagonista nel concerto

di gala intitolato “Homenaje a Gioacchino Rossini por el 150° aniversario

de su muerte” (Omaggio a Gioacchino Rossini nel 150° anniversario della sua

morte) organizzato nel prestigioso Teatro Nacional di San José, capitale

della Costa Rica. L’evento si terrà il 2 giugno, in occasione della festa

della Repubblica italiana, a cura dell’Ambasciata italiana guidata

dall’ambasciatore Fulvio Rustico.

Un appuntamento importante, dunque, che si aggiunge a tanti altri eventi

che Buscemi ha realizzato nel mondo. «Questo lavoro che ti porta in diverse

direzioni -racconta- alla fine ti fa trovare una dimensione oltre quelle

che sono le tue aspettative. Dopo un duro periodo legato alla malattia

-confessa-, passato fra medici e letti di ospedali, volevo trovare qualcosa

di nuovo. Non mi bastava ciò che l’Italia mi dava e ho cominciato a cercare

all’estero. Volevo fare qualcosa che mi portasse a vedere il mondo con i

miei occhi e con quelli di chi mi ha donato un rene. Fermo restando

-precisa- che lavorare in Italia resta sempre una grande soddisfazione».

E se la vita ha messo a dura prova la nostra artista, il coraggio e

l’entusiasmo non sono mai mancati tanto da riuscire a metter su un

curriculum di tutto rispetto con un’intensa attività concertistica che l’ha

portata in tournée nei teatri di tutto il mondo, dall’Europa al Giappone,

dall’India agli Stati Uniti, dal Canada all’Africa.

Sulla prossima esperienza in Costa Rica Buscemi afferma: «Sarà certamente

emozionante, ci esibiremo in un teatro grandissimo e sarà una grossa

responsabilità. Portare Rossini in Costa Rica -conclude- rientra nel nostro

progetto di far conoscere al mondo la tradizione musicale italiana».

Sarà sicuramente un successo che lo stesso ambasciatore Rustico ha voluto

preannunciare alla radio nazionale costaricana.