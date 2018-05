Una vicenda strana, ma vera, che sta spopolando in rete, quella

accaduta ad un ciclista nella rigorosa città di Linz, un comune

dell’Alta Austria. L’uomo è stato multato per eccesso di velocità,

perché pedalava più veloce dei pedoni. Il fatto, confermato da David

Furtner, funzionario addetto all’ufficio stampa della Polizia locale,

è accaduto lunedì pomeriggio nel centro di Linz. Secondo quanto

riportato sulla pagina Facebook, un ciclista si è visto contestare da

una pattuglia della locale polizia, una multa di 20 euro per eccesso

di velocità. L’uomo, con la sua bici, è stato infatti fotografato

dall’autovelox mentre procedeva a 20 chilometri all’ora, in un

tratto di strada dove il limite era di 10. Forse, spiega Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

medesima velocità su uno skateboard o su dei pattini, non sarebbe

stato multato perché “sarebbe stato considerato un pedone”. In

rete si è diffusa subito la foto della multa che è diventata virale

e il post su Facebook ha già migliaia di commenti.