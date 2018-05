CORIGLIANO ROSSANO (Cs) – ISTAT, per svolgere le rilevazioni

relative al censimento permanente della popolazione 2018 verrà individuato

personale esterno all’Amministrazione Comunale. A tal fine, è possibile presentare

la domanda di selezione entro le ORE 12 di SABATO 30 GIUGNO.

L’avviso pubblico con tutti i dettagli è disponibile sull’albo pretorio online dell’Ente.

È quanto fa sapere il dirigente Giuseppe PASSAVANTI precisando che sarà nominata una

commissione per approvare la graduatoria di selezione.

Il numero di rilevatori sarà fornito dall’Istat e presumibilmente saranno 8 per l’anno 2018.

Il candidato selezionato dovrà partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli

formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma; gestire

quotidianamente, mediante l’uso del sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat

(SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione

per la rilevazione da lista loro assegnati; effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine

areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati; effettuare le interviste alle

unità della rilevazione da lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di

presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura

obbligatoria della rilevazione; segnalare al responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento

UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria.

Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e

inerente le rilevazioni.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ad Enrico GRAZIANO, responsabile del

servizio.