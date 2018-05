CATANZARO – Il 21 maggio scorso è stato pubblicato il

bando di gara per l’affidamento dei lavori relativi alla ricostruzione

del Ponte sul Savuto. Il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo

Bruno, ha voluto rassicura personalmente la comunità del comprensorio

sulla prosecuzione spedita dell’iter, come anticipato nei giorni scorsi

dopo la conclusione delle necessarie procedure tecniche, incontrando

questa mattina Giuseppe Ruperto e alla presenza del vice presidente

dell’Ente intermedio, Marziale Battaglia.

Il dirigente della Coldiretti, infatti, segue direttamente la vicenda

relativa alla ricostruzione dell’importante infrastruttura prima

danneggiata dall’alluvione del 2006 e poi trascinata a valle dall’impeto

della piena nel 2008.

Si arriva, quindi, alla pubblicazione del bando dopo i necessari

adempimenti tecnico-amministrativi relativi ad adeguamenti tecnici e

strutturali. Per l’intervento la Provincia di Catanzaro ha stanziato in

bilancio ulteriori cinquecento mila euro, che si aggiungono ai 500 mila

euro individuati nei fondi gestiti dalla Protezione civile, per un

ammontare complessivo di circa tre milioni e mezzo di euro.