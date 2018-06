Stamani, 31 maggio 2018, grande festa al Comando Polizia Municipale di Reggio Calabria per il collocamento a riposo della prima “vigilessa”. Il tanto agognato traguardo è arrivato per l’Assistente Cambria Domenica, da 20 anni al servizio della città, prima donna del Comando che raggiunge questa meta. Stamattina si è presentata puntuale alle 07.30 al suo posto di lavoro e la mattinata è trascorsa come sempre alla Centrale Operativa. Alla prima telefonata di un cittadino ha voluto rispondere proprio lei, così come ha voluto dare lei le disposizioni alle pattuglie in servizio. Tutto come al solito, fino alla festa a sorpresa riservatale dai colleghi.

Pochi gli assenti, solo perché impegnati nel quotidiano servizio, alla festa organizzata per condividere con la collega la gioia di questo momento. Tanti i presenti per esprimere il loro apprezzamento per il talento professionale e per la grande donna che ha saputo essere: onesta, umile e forte. Chi ha avuto il privilegio di lavorare a fianco a lei, in pattuglia operativa esterna o, negli ultimi anni, in Centrale Operativa, ha avuto modo di frequentare una straordinaria scuola dove, con discrezione, saggezza e fermezza, ha impartito grandi lezioni di umanità e di professionalità, di rispetto per gli altri e di dedizione al lavoro; un lavoro che ha amato e onorato come pochi altri. “Zia Mimma”, così la vogliono ricordare i colleghi, conclude la sua esperienza professionale, ma domani si apre un nuovo tratto di cammino. A Lei gli auguri di tutti i colleghi affinché possa cogliere i frutti di tanti anni di impegno.