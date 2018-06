Martedì, alle 17, alla Scuola Allievi di Reggio Calabria, si celebrerà il 204° annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Ormai inarrestabile, sarà l’Orchestra di fiati di Cinquefrondi, diretta dal maestro Cettina Nicolosi, ad allietare l’evento.

L’Orchestra, che dal 2009, anno della sua fondazione, miete successi, ottenendo riconoscimenti anche a livello internazionale, è molto ambita nel panorama musicale. Presente in quasi tutti gli eventi di spessore calabresi e non solo, è un vanto per la città di Cinquefrondi, e motivo di orgoglio per il maestro Nicolosi, alla quale si deve la sua nascita.

“Essere protagonisti ad un evento così importante, quale l’anniversario della nascita dell’Arma – ha affermato il maestro Nicolosi – mi riempie di gioia. I ragazzi, tutti ottimi musicisti, sono pronti per dimostrare anche in questa occasione tutta la loro bravura”.

Questo è quindi l’ennesimo successo da aggiungere al ricchissimo curriculum dell’Orchestra.