Anas: lavori agli impianti tecnologici lungo l’A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Salerno

Per consentire i lavori di manutenzione – previsti dall’Accordo Quadro – agli impianti tecnologici e alle cabine elettriche a servizio delle gallerie e svincoli lungo l’A2 Autostrada ‘del Mediterraneo’, saranno necessarie delle limitazioni al transito veicolare tra i territori comunali di Postiglione, Sicignano degli Alburni e Contursi Terme in provincia di Salerno.

Le attività, interesseranno principalmente gli impianti tecnologici della galleria ‘Serrone Tondo’ compresa tra il km 50,100 e il km 51,340.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 07:00 di lunedì 4 giugno e fino alle ore 18:00 del 6 luglio 2018, sarà attivo un restringimento della carreggiata nord dal km 53,900 al km 51,900 e dal km 51,900 al km 50,200.

Inoltre, sarà attivo un restringimento sulla carreggiata sud dal km 49,400 al km 50,100 e dal km 50,100 al 51,340.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito, 800 841 148.