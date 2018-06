Piazze e strade tinte di blu. E poi applausi, sorrisi e tanta speranza. I comizi de l’Alternativa, oltre a essere un momento di ascolto dei candidati e dei punti programmatici, sono anche occasioni per ritrovarsi, discutere, rinnovare quell’adesione a un progetto che si propone di ridare slancio a una comunità intera. Domenica 27 e mercoledì 30 maggio i candidati de l’Alternativa all’amministrazione del Comune di Cariati, prima sul lungomare e poi in centro storico, sono saliti sul palco accolti dal loro “popolo storico”, ma anche dai tanti cittadini che si stanno avvicinando al loro progetto.

Un percorso iniziato pochi anni fa, ma che ha già ottenuto alle scorse elezioni un larghissimo consenso e un cospicuo distacco dagli avversari in termini di consensi. Ora il nuovo appuntamento: domani, sabato 2 giugno 2018 si terrà il prossimo comizio in via Bari. L’inizio è previsto per le ore 19:00. «Siamo entusiasti per l’accoglienza che stiamo avendo nelle piazze, ma anche nelle case dei nostri concittadini – ha detto la candidata a sindaco de l’Alternativa Filomena Greco – . Ci chiedono di continuare con determinazione sul cammino che avevamo intrapreso. Ma soprattutto c’è una richiesta chiara: un ritorno il prima possibile alla normalità».