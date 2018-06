Si è tenuta oggi, nel territorio comunale di Ionadi, in provincia di Vibo Valentia,

la giornata dedicata all’ambiente e alla raccolta dei rifiuti abbandonati sulla strada

statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, organizzata dal Comune, Anas, in collaborazione

con associazioni di volontariato, WWF e tutte le scuole del territorio comunale.

Grazie al lavoro dei volontari delle Associazioni, dei cittadini e delle scuole,

coadiuvati dal personale Anas, è stato possibile rimuovere i rifiuti abbandonati

lungo il tratto della statale dal km 442,000 al km 463,700.

Gli interventi di bonifica hanno interessato piu’ fronti, i margini stradali, e

alcuni siti, che, nonostante le continue bonifiche, continuano ad essere utilizzate

come discariche abusive .

La formazione di vere e proprie discariche a cielo aperto rappresentano non solo

il degrado per la sede stradale e le aree circostanti, ma anche un serio pericolo

per la sicurezza della circolazione veicolare. Anas da sempre presta attenzione a

questo aspetto e provvede alla pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo

nonché delle attrezzature, impianti e servizi attraverso la rimozione di tutti i

materiali che possono essere un pericolo per il transito dei veicoli, così come avviene

per la presenza di fanghi, sterpaglie e fogliame depositati su strada da piogge alluvionali,

per la neve durante la stagione invernale, per il pietrisco disperso da mezzi d’opera

in transito, per le polveri che si depositano sulle pellicole retroriflettenti dei

segnali stradali rendendoli scarsamente visibili.

Per l’occasione, gli alunni delle scuole di Ionadi e Nao, esporranno i lavori realizzati

con materiale da riciclo, in particolare la plastica. Un impegno che sottolinea ancora

una volta la grande attenzione delle giovani generazioni nei confronti della salvaguardia

ambientale.