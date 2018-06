Rende* – Che fine ha fatto il finanziamento da 35 milioni di euro

finalizzato ad ammodernare il sistema di depurazione a Rende (e Comuni

consorziati?). A che son serviti progetti, studi, “bandi del secolo” e

quant’altro previsto per rispettare le prescrizioni dell’Ue che dal 2012 ha

messo sotto procedura d’infrazione la nostra città a causa della

inconsistente rete fognaria?

La situazione, secondo la Commissione europea, è “potenzialmente pericolosa

per la salute dei cittadini”. Parallelamente lo è anche per le tasche dei

cittadini, costretti a sborsare ancora per pagare multe che aggrediscono i

loro portafogli.

Dopo quattro anni al governo della città, continuiamo a chiedere

all’amministrazione in carica spiegazioni riguardo ai ritardi accumulati

per l’avvio dei lavori dell’ammodernamento della rete fognaria. L’esecutivo

dovrebbe avere notizie di prima mano, essendo anche presente nel Cda del

Consorzio ValleCrati che puntualmente agisce nel silenzio più assoluto.

Come Movimento 5 Stelle crediamo sia arrivato il momento di rinnovare le

cariche in seno al Consorzio, a cominciare dal presidente nominato dalla

politica d’oltre Campagnano. Risolvere immediatamente il caso del

depuratore consortile, nuovamente sotto sequestro della magistratura e dare

avvio ai lavori di ammodernamento della rete fognaria dei comuni

consorziati che scaricano tutti nel territorio del Comune di Rende .

Chiediamo dunque a Manna di spiegare alla città a cosa sono dovuti i

ritardi per l’ammodernamento del sistema fognario e di dare le dovute

risposte alla città. Dopo 6 anni i cittadini continuano a pagare

l’inefficienza amministrativa e politica che regna sovrana nel nostro

Comune.

*Domenico Miceli*

*Capogruppo Movimento 5 Stelle al Comune di Rende