Gli auguri di Coldiretti alla neo cavaliere del lavoro Gloria Tenuta

La prestigiosa onorificenza di ‘Cavaliere del Lavoro’ attribuita dal Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella alla dr.ssa Gloria Tenuta alla quale vanno le felicitazioni

e le congratulazioni della Coldiretti Calabria è motivo di orgoglio per l’intera

regione e testimonia come la nostra realtà produttiva esprima altissime eccellenze

e contribuisca pienamente allo sviluppo sociale e occupazionale e al prestigio dell’intera

Regione”.

Così il Presidente della Coldiretti Calabria Pietro Molinaro commenta la nomina,

per il settore Industria/Agroalimentare, della Presidente dell’azienda Gias spa di

Mongrassano (CS), che da vita a prodotti surgelati di alta qualità e che è attenta

e utilizza all’interno di processi industriali produttivi anche le produzioni agricole

di eccellenza della nostra regione.

Con questa nomina – aggiunge – si rimarca come l’impegno imprenditoriale costituisca

uno dei principali fattori di sviluppo per una Calabria fortemente produttiva”.