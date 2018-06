Il Teatro all’Aperto di località Motta a Palmi sarà la location che ospiterà la Festa Europea della Musica, evento in programma nella città di Francesco Cilea il prossimo 21 Giugno a partire dalle 19:30.

Un evento, questo, promosso ed organizzato dalla Icarus Factory, casa di produzione indipendente, patrocinato da Mibact, S.I.A.E., A.I.P.F.M. e Comune di Palmi.

La sua rilevanza a livello nazionale ha fatto sì che la Festa Europea della Musica di Palmi venisse inserita nell’agenda degli eventi dell’Anno Europeo del Patrimonio 2018 voluto dalla Commissione e dal Parlamento Europeo, dal Consiglio dell’Unione Europea, Comitato Europeo delle Regioni e dal Comitato Economico e Sociale Europeo, e promosso dal Mibact. La musica fa parte del patrimonio intangibile di un popolo, di una cultura, un bene che va scoperto, divulgato e tutelato, e per questo motivo la manifestazione di Palmi, che ha come scopo quello di divulgare per far conoscere diversi generi musicali, è stato inserito in Agenda.

Molte le sorprese in programma, a partire dagli ospiti, tutti musicisti di un certo spessore che con i loro repertori contribuiranno a rendere ancora più interessante e viva la serata.

Intanto lo scorso 21 Maggio si sono chiuse le iscrizioni alla Festa per i gruppi ed i solisti, e la direzione artistica è a lavoro per selezionare le migliore proposte giunte attraverso il form sul sito dedicato alla Festa.

L’evento è sponsorizzato da “be2be – Business Solution”, Luigi Muratore dal 1935, Farmacia Galluzzo, Concessionaria Vadalà, In un Angolo di Mondo, Il Regalo e supportato dalla PPM – Piana Palmi Multiservizi) che metterà a di-sposizione le navette per il Teatro), con una partecipazione del Comune di Palmi.