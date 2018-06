Nella mia qualità di Consigliere comunale di Giffone, ho recentemente raccolto lamentele da parte di diversi miei concittadini con riferimento alla sospensione, dal prossimo 11 giugno, dell’autolinea in partenza da Giffone alle ore 8,30, con destinazione Polistena.

L’autolinea in argomento costituisce per i cittadini di Giffone un servizio di fondamentale importanza, poiché assicura il diritto alla mobilità in orari compatibili con le esigenze della gran parte della popolazione. Detta corsa, difatti, abbinata a quella di rientro – in partenza da Polistena intorno alle ore 11,00 – consente agli utenti interessati il disbrigo di importanti commissioni presso strutture sanitarie, bancarie, commerciali, ecc., che non potrebbero altrimenti venire soddisfatte.

Per quanto sopra, si chiede alla S.V. ill.ma, nella qualità, di volere adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il mantenimento della corsa sopra richiamata anche nel periodo non scolastico, senza soluzione di continuità già a far data 12 giugno p.v.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, che potrò rendere anche personalmente, ove necessario, presso lo spettabile Dipartimento in indirizzo, estendendo i sensi di un anticipato ringraziamento per il sicuro accoglimento dell’istanza di cui sopra.