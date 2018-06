L’anno scolastico non si è ancora concluso e già l’Istituto Comprensivo Monteleone Pascoli raccoglie i frutti di un impegno professionale serio e costante e guarda con orgoglio i traguardi raggiunti dagli alunni del Corso ad Indirizzo Musicale. I giovani studenti della scuola Secondaria hanno affrontato con dedizione ed entusiasmo il loro impegno scolastico riuscendo ad affermarsi in una realtà ormai consolidata quale è l’Orchestra del corso ad indirizzo musicale del Monteleone Pascoli . Grazie alla preziosa esperienza della prassi strumentale, intesa come momento di condivisione attiva e laboratoriale, i ragazzi hanno potuto beneficiare di un percorso di crescita sociale ed emotiva oltre che artistica e musicale. Le attività sono state guidate dal Dirigente Scolastico Prof. M. Aurora Placanica, che ha seguito con sensibilità e partecipazione il lavoro dei ragazzi e dei Professori: Stefano Calderone, Docente di Clarinetto e Direttore dell’Orchestra, Pasquale Calauti, Docente di Chitarra, Nicoletta Femia, Docente di Sassofono e Alberto Marafioti , Docente di Pianoforte. E, come auspicato e previsto il lavoro ha dato i suoi frutti, l’Orchestra Monteleone Pascoli ha ottenuto un encomiabile piazzamento al Concorso Nazionale “ G. Grassi” di Palmi, conquistando il Primo Premio Assoluto con votazione 100/100. Non è inoltre mancata un’azione di potenziamento delle eccellenze. La classe di Pianoforte ha ottenuto un Primo e un Secondo Premio, rispettivamente con 96/100 e 92/100 al Concorso Nazionale “P.Benintende” e quella di Sassofono , partecipando con la Formazione Cameristica del Quartetto di Sax, ha conseguito il Primo Premio con voto 96/100 al Concorso Nazionale “Giovani in Musica” di Reggio Calabria.

Nel corso dell’anno l’Orchestra, oltre ai propri Concerti, non ha mancato la partecipazione a diversi eventi musicali, tra cui merita menzione la grande manifestazione “Nessun Dorma …..risvegliamo la creatività” organizzata dalle Rete di Scuole dell’Ambito 11, che si è svolta a Reggio Calabria nel meraviglioso scenario dell’ Arena dello Stretto e dove i giovani musicisti sono stati particolarmente apprezzati con numerosi e calorosi applausi del pubblico presente.

La programmazione si concluderà in bellezza con il “gemellaggio” con l’Istituto Comprensivo 5 Martiri di Gerace. Il 5 giugno le due Orchestre congiunte, con un organico di oltre cento giovani musicisti, si esibiranno nel suggestivo scenario della Piazza delle Tre Chiese di Gerace ed il 9 giugno il Concerto si ripeterà a Taurianova in occasione della Terza edizione dell’Infiorata cittadina

Un ringraziamento va alle famiglie , sempre disponibili a supportare l’Istituzione Scolastica durante i serrati ritmi di lavoro, collaborando in perfetta sinergia nella realizzazione delle a