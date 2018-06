Il GIP di Palmi, ad esito dell’udienza di convalida tenuta in data odierna, ha disposto la liberazione di Antonino Papasergio e Annalisa Spirlì, tratti in arresto l’1 giugno a seguito di una perquisizione eseguita all’interno dell’abitazione in esito alla quale era stato rinvenuto un quantitativo di stupefacente leggero. La decisione giunge all’esito dell’udienza di convalida, nella quale il Papasergio precisava che lo stupefacente rinvenuto fosse destinato ad un occasionale uso personale, suo esclusivo. I due pertanto, difesi dagli avvocati Davide Vigna e Carlo Bonaro, sono stati rimessi in libertà per assenza di elementi certi dai quali desumere la sussistenza dell’ipotesi di reato posto che, come rilevato dagli stessi legali, lo stupefacente risultava non occultato, né suddiviso in dosi, né accompagnato dalla presenza di strumenti atti al confezionamento ovvero di altri elementi idonei a far presumere che la sostanza fosse destinata allo spaccio.