Il progetto per il Servizio Civile, presentato dall’Amministrazione Comunale e denominato “Il valore del dialogo interculturale per l’integrazione sociale” nell’ambito del bando 2017 in attuazione del PON IOG, è stato approvato. Con decreto n. 539 del 29 maggio scorso, il Dipartimento della Gioventù presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha reso noto l’allegato a) dove, tra i progetti valutati positivamente, figura il progetto presentato dal nostro Comune che impiegherà per dodici mesi altri 14 giovani volontari.

L’Amministrazione Comunale, ancora una volta, è fiera di questo nuovo ed importante risultato raggiunto, in continuità con quelli precedenti, che vedono già operativi, presso il nostro comune, numerosi giovani a supporto degli obiettivi sociali ed ambientali definiti nelle linee programmatiche di mandato. A breve, si procederà ad esperire le nuove selezioni che coinvolgeranno, come sempre da protagonisti, i giovani del territorio impegnati in attività ed iniziative socio-culturali dirette all’integrazione.

Con i tempi che corrono, infatti, è importante insistere sui valori della diversità culturale e sulla partecipazione giovanile ai processi di cambiamento, in contrapposizione ad ogni forma di rievocazione strisciante o palese del razzismo di stato. Il progetto promosso dal Comune muove verso questa direzione, che mette al centro la solidarietà come principio costituzionale da tutelare e radicare.