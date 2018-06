Appuntamento rispettato. Alle 10.00 di questa mattina nel plesso della scuola dell´infanzia di “Bella” a Lamezia Terme tutti ai nastri di partenza e via tutti in sella ad inaugurare la pista ciclabile per bambini realizzata grazie al baratto sociale previsto dal progetto Ambi. Da una lettura di bisogni all’innovazione sociale per favorire l’integrazione e immettere nel circuito scolastico quei bambini che per difficoltà linguistica ed economica sarebbero rimasti ai margini dell´accoglienza.

Con questo obiettivo sono state pensate ed attuate, infatti, le attività del progetto Accoglienza Mamme Bambini Immigrati (AMBI), realizzate in sinergia tra la Comunità Progetto Sud, l’Associazione Mago Merlino, la scuola dell´Infanzia “Bella” di Lamezia Terme e finanziate dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito “Infanzia Prima”. «Famiglie e scuola per costruire insieme, fuori dagli steccati azioni e prodotti di fiducia e futuro» come sottolinea don Giacomo Panizza, presidente della Comunità Progetto Sud nel suo saluto di apertura.

«Una mattinata – per Maria Elena Godino, coordinatrice del progetto- che ha visto la partecipazione di tutti gli attori di una strategia di inclusione sociale innovativa che grazie ad un percorso di due anni ha confermando l´efficacia di questa azione sociale condivisa ».

«Inauguriamo uno spazio di condivisione dove imparare le prime regole della sicurezza stradale e di convivenza civica che da oggi sarà a disposizione di tutti i piu’ piccoli della città di Lamezia Terme – conclude la Dirigente dell´IC Manzoni Augruso, Anna Primavera – e non solo dei bambini che frequentano questo plesso scolastico». Sulle ruote dei loro tricicli, dono della comunità lametina, grazie ad un appello lanciato un mese fa dagli operatori di progetto e dalle maestre della scuola “Bella”, i piccoli hanno gommato la nuova pista ciclabile e fatto festa scambiandosi reciprocamente azioni di fiducia per la costruzione di un futuro possibile.