Aveva una piantagione di canapa indiana che provvedeva ad innaffiare ogni giorno ma è stato scoperto dai carabinieri. Un giovane di 24 anni, S.B., è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno seguito il 24enne mentre si recava in un terreno a Bocchigliero e l’hanno sorpreso mentre innaffiava la piantagione di canapa indiana nascosta in un uliveto. Le 43 piantine sono state sequestrate unitamente alla marijuana trovata nell’abitazione del giovane in parte suddivisa già in dosi. Le piante e lo stupefacente avrebbero fruttato centinaia di dosi da immettere sul mercato dello spaccio.