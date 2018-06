Nel percorso di educazione e promozione al rispetto dell’ambiente, l’Amministrazione Comunale può e deve contare sulla collaborazione del mondo dell’associazionismo, della Scuola e di tanti piccoli e volenterosi alleati, amici della montagna. Coinvolgere e condividere, dal basso, iniziative ludico-didattiche capaci di sensibilizzare la comunità alla cura e alla tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, scrigno di biodiversità ed autentica risorsa di questo territorio. Resta, questa, la strada che intendiamo continuare a preferire per rafforzare condizioni e prospettive dello sviluppo sostenibile e durevole.

A partire dall’attenzione e dall’investimento sul Parco Nazionale della SILA, valore aggiunto di tutta la proposta culturale e ricettiva di COTRONEI come destinazione di turismi 365 giorni l’anno. È quanto dichiara l’assessore all’ambiente Vincenzo GIRIMONTE esprimendo soddisfazione, a nome del Sindaco Nicola BELCASTRO e della Giunta, per il successo registrato dall’iniziativa che ieri (lunedì 4), alla vigilia della GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE, ha visto protagoniste le classi IV e V della scuola primaria di COTRONEI, accompagnati alla scoperta del Parco nazionale della SILA.

L’evento è stato promosso dall’assessorato all’ambiente e dalla commissione consiliare alle pari opportunità presieduta da Rosa TOSCANO, in collaborazione con l’associazione IL BARATTOLO, guidata da Giovanni VIZZA e dall’istituto comprensivo coordinato dalla dirigente scolastica Antonietta FERRAZZO. Cappellino giallo in testa, guanti e bustoni. Gli 80 piccoli volontari hanno ripulito simbolicamente un’area del Parco da plastica, lattine, cartaccia e rifiuti vari. Sono stati, quindi, accompagnati in visita al Museo dell’Acqua e dell’Energia di località TREPIDÒ per proseguire, infine, con la passeggiata nei percorsi della Sila.