di Giuseppe Campisi

Cittanova – «Lungo queste tracce tra fiumare, fossi e valloni e scorci panoramici mozzafiato si svolgeranno le nostre iniziative avendo modo di valorizzare e far conoscere il grande patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-archeologico di Cittanova» aveva preconizzato Giuseppe D’Amico, vulcanico promotore delle iniziative storico-naturalistiche organizzate in occasione della presentazione degli eventi celebrativi il quadricentenario dalla fondazione della città. E, dopo la bella esperienza della prima uscita di febbraio che ha inaugurato, di fatto, il sentiero “Il Crinale del Passo del Mercante”, è ancora una volta sua maestà lo Zomaro – con i suoi freschi pianori, le sue fitte vallate e le sue fiumare riarse – il centro dell’attenzione della riscoperta del territorio in un vero e proprio excursus storico-antropologico di questa plaga d’Aspromonte occidentale.

Sono due, infatti, le proposte escursionistiche, libere ed accessibili a tutti gli appassionati, sviluppate dalla storica associazione Gente in Aspromonte col patrocinio dall’amministrazione comunale, in collaborazione con BiCittanova, Lato2 e Team Solengo pensate per valorizzare ancor meglio le straordinarie potenzialità turistico-ricettive di Cittanova e del suo territorio: la prima prevista, per sabato 9 giugno, affronterà la risalita della fiumara Vacale fino a giungere all’antico borgo di agropastorale di Cernatali mentre la seconda, organizzata per il giorno successivo, farà tappa dai piani di Zomaro verso le cascate del Vallone delle Pietre, dell’Acqua Bianca con un passaggio al suggestivo laghetto dei Piani di Crocco e con una puntata al sito di Palazzo oggetto, peraltro, di recenti scavi e studi del famoso archeologo italoamericano Paolo Visonà.

I percorsi escursionistici fungeranno da collante non solo naturalistico, con paesaggi unici e mozzafiato, ma saranno la base cementizia di un proficuo interscambio culturale, un vero e proprio ponte tra Sicilia e Calabria, grazie al coinvolgimento dell’Associazione Escursionistica Peloritana The Greenstone di Messina che giungerà in riva allo stretto per offrire il proprio supporto ad una iniziativa di ampio respiro trekkistico che guarda dallo Zomaro verso le cime dell’Etna con una successiva intensa due giorni siciliana programmata per i prossimi 30 giugno e 1 luglio tra Zafferana Etnea e Catania.