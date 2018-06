L’azienda svizzera di essiccazione della carne Churwalden AG ha comunicato che in alcune partite dello snack “minipic” e del piatto misto di affettati “Eidgenosse” sono finiti pezzi di plastica dura blu (di lunghezza fino a 2 centimetri) che, se ingeriti, costituiscono un rischio di soffocamento. I clienti, di conseguenza, sono invitati a non consumare i prodotti in questione. Gli articoli, , evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, sono in vendita sia nel commercio all’ingrosso che in quello al dettaglio. Il richiamo concerne le confezioni “minipic” in vendita anche alla Migros lotto no. L 501201181 e “Eidgenosse” lotto no. L 906211181. Per ulteriori informazioni Churwalden AG ha messo a disposizione una hotline di servizio al numero 081 307 87 77, raggiungibile dal lunedì alla domenica, dalle 7.00 alle 20.00.