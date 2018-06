Abbiamo investito tanto sulla raccolta differenziata. Un grande impiego di energie e risorse, una politica nuova, una scelta lungimirante, che riguarda soprattutto un approccio culturale e di sensibilizzazione. Un grande merito che va riconosciuto all’amministrazione Falcomatà. Il più alto esempio di cittadinanza attiva. Partecipare alla raccolta è sinonimo di maturità civile. In altre città è quasi un percorso naturale. Oggi a Reggio Calabria invece si fa fatica a capire – sono in pochi a dire il vero – l’importanza della scelta fatta da questa amministrazione. Non voglio tornare indietro nel tempo, quando cumuli di spazzatura occupavano strade e addirittura rioni, perché sono stato sempre abituato a guardare avanti a proiettarmi nel futuro cercando di lavorare bene nel presente.

Anche Reggio ha la necessità di guardare al futuro, oggi più che mai, e dunque non può voltarsi indietro e deve continuare nel percorso della raccolta differenziata, senza tentennamenti. Poco importa se il 40 % di raccolta per molti, ancora non basta e se legittimamente tanti altri recriminano un abbassamento delle tariffe. Ma il piano di rientro impone questa strada, per adesso. Inoltre, certo è che il piano di rientro al quale le casse comunali sono costrette dovrebbe suggerire qualche riflessione, che riguarda stagioni politiche passate. Ma questa è un’altra storia.

Adesso va premiato lo sforzo di chi ha intrapreso un’azione di civiltà. Un’ azione non retorica, ma basata su programmazione e organizzazione. Lavorare su una sensibilizzazione razionale che porti a rivoluzionare le abitudini dei cittadini: è questo l’obiettivo da perseguire. Come amministrazione abbiamo dato il via al porta a porta in un clima di scetticismo generale ma abbiamo parlato con migliaia di persone dando loro ascolto e intraprendendo una strada che portasse alla normalizzazione. E così è stato, e così sarà anche per il centro storico della città.

Il Sindaco Falcomatà e l’assessore all’ambiente Muraca, stanno lavorando bene in questo senso. Non si torna indietro. La raccolta differenziata è una scommessa vinta, e va portata avanti, potenziandola e ovviamente, salvaguardando il decoro e l’immagine dei quartieri, perché i cittadini reggini sono in grado di capire che lo sviluppo culturale e civico non può prescindere da questo.

Enzo Marra, consigliere comunale del Partito Democratico