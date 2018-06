“La decisione della giunta regionale e del presidente Oliverio di destinare una serie

cospicua di finanziamenti ai borghi calabresi merita la mia totale condivisione e

soddisfazione. Si tratta, fra l’altro, di una tematica che, anche nella mia qualità

di presidente della Commissione Ambiente e Territorio, da anni cerco di porre al

centro del dibattito politico. Ritengo, infatti, che, per dare nuovo e vitale ossigeno

ai territori, sia fondamentale, la connessione fra rilancio socio-economico e priorità

di intervento sulle aree interne, a partire proprio dai borghi, che rappresentano

il nucleo di avvio di una moderna riqualificazione e valorizzazione”. È quanto dichiara

il consigliere Bevacqua, il quale così prosegue: “Cento milioni per i borghi, unitamente

a 35 milioni per la ricettività turistica e 20 per l’impiantistica sportiva, configurano

un programma ad ampio raggio caratterizzato da una solida dotazione finanziaria.

La calibrata destinazione delle risorse è, a mio parere, indirizzata a una serie

di attività capaci di innescare una reale inversione di tendenza: dal recupero delle

unità abitative, al sostegno alla ristorazione tipica, dal supporto delle attività

turistiche, alla implementazione del concetto di albergo diffuso. Sono interventi

che consentono concrete possibilità di intervento verso quei preziosi scrigni della

nostra identità e della nostra memoria storica che per l’incuria, il degrado e lo

spopolamento hanno sovente perso, nel corso del tempo, quella capacità attrattiva

e di garanzia di servizi essenziali senza le quali rischiano di diventare luoghi

fantasma e pallido ricordo di ciò furono”. “I piccoli borghi – conclude Bevacqua

– sono il prodotto di una insostituibile sintesi storico-culturale e una risorsa

che non possiamo permetterci di perdere. L’esecutivo guidato dal presidente Oliverio

dimostra di operare nel segno della tangibilità e dei provvedimenti che hanno tutte

le potenzialità per incidere in maniera positiva sulla vita quotidiana delle comunità.

Quando la politica risponde in modo pertinente alle domande più pressanti, manifesta

al meglio le ragioni della sua funzione”.