Estorceva denaro ai vicini di casa, ma dopo la loro denuncia, i carabinieri lo hanno arrestato mentre riscuoteva l’ennesima somma di denaro. Damiano Raffaele Costantino, di 34 anni, di Catanzaro, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di estorsione. L’uomo, secondo l’accusa, per settimane ha terrorizzato con intimidazioni e minacce di morte due coniugi suoi vicini di casa. I due sarebbero stati costretti a consegnare, complessivamente, monili in oro e denaro per circa 13.000 euro. In un caso sono stati costretti a chiedere un prestito ad alcuni parenti. Le vittime, però, si sono rivolte ai carabinieri della Stazione del quartiere Santa Maria di Catanzaro. I militari, insieme a quelli della Stazione di Lido, si sono appostati ed hanno fermato Costantino subito dopo aver riscosso dalla coppia 500 euro in contanti. In tasca aveva altri 3.500 euro. A casa gli sono stati trovati un televisore ultimo modello, uno smartphone, un carnet di assegni e 3 carte di credito di dubbia provenienza.