CORIGLIANO ROSSANO (Cs) – Mitigare il dissesto

idrogeologico. Sistemare, difendere e riqualificare il patrimonio

boschivo, fluviale e delle aree rurali urbane e periurbane di particolare

valenza ecologica ed ambientale.

Sono, questi, gli obiettivi sottesi all’approvazione del protocollo d’intesa tra

CALABRIA VERDE – Azienda regionale per la Forestazione e per le Politiche

della Montagna ed il Comune.

I rimborsi economici verranno compensati con la concessione da parte del

Comune dei locali siti in località PIRAGINETI, già in uso dall’Azienda.

Nei mesi scorsi sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei

responsabili di Calabria Verde e dal responsabile del servizio ambiente

dell’Area Urbana sia nel territorio di ROSSANO (S. ANGELO, MOMENA,

TORRE PINTA, VALANELLO, SEGGIO, ZOLFARA, S. IRENE) sia in quello di

CORIGLIANO (SCALO e SCHIAVONEA) valutando positivamente gli interventi

da eseguire.