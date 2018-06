PALMI – Sono iniziati oggi i primi controlli del territorio per contrastare l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. Grazie alla collaborazione della Locride Ambiente e della Polizia Locale, l’amministrazione comunale di Palmi intende tutelare l’ambiente e i cittadini che differenziano correttamente, sanzionando, laddove possibile, quanti pensano che le strade della città siano discariche a cielo aperto. L’azione mira ad una maggiore responsabilizzazione rispetto alla sfida collettiva e civica di una gestione dei rifiuti e dei servizi che la giunta Ranuccio mette in campo per restituire una migliore qualità dell’ambiente e dell’igiene urbana, il decoro e la bellezza a cui tutti i cittadini possono contribuire con “Palmi si differenzia”. Il controllo riconosce chi contribuisce con virtuosità, ammonisce chi non rispetta le regole e le ambizioni del vivere civile.

CONTROLLI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PALMI

I continui monitoraggi del territorio della maggioranza palmese – come riportato nella pagina Facebook dell’ente – evidenziano ancora oggi forti criticità in queste particolari zone della città: via Vivaldi, via Silvestri Silva, via Paolo Savoia, via Papa Giovanni, via Rodi, zona Trodio, via San Francesco di Paola, via Letterio di Francia, via Basile, località Stazione, Rione Macello, via Pizi (Mercato coperto), Provinciale Palmi Tonnara, località Taureana, Lungomare Tonnara. Riscontrato, infatti, l’abbandono incontrollato dei rifiuti su suolo pubblico e il mancato conferimento nei giorni stabiliti. In un’ottica di salvaguardia del territorio e tutela dell’ambiente, ma anche di raggiungimento dell’obiettivo del 65% di differenziata in smaltimento, che si traduce in risparmio per Comune e cittadini, gli uomini del governo palmese esortano la popolazione locale a differenziare e conferire correttamente come da calendario. In caso contrario, si procederà con l’applicazione delle sanzioni in virtù del D.Lgs 152/2006 c. 1 nonché del Regolamento del Comune.