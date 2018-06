Riceviamo e pubblichiamo:

CARI CONCITTADINI,

Vi ricordo che il 14/06/2018, scade il termine per presentare ricorso avverso le cartelle esattoriali (Soget), notificate il 15/04/2018, per il pagamento del contributo al Consorzio di Bonifica VTM. Pertanto, Vi invito, qualora non lo aveste già fatto, a portare le cartelle esattoriali, in Vostro possesso, presso gli uffici comunali per presentare l’ennesimo ricorso in Commissione Tributaria. Giova ricordare che i ruoli emessi dal Consorzio di Bonifica sono illegittimi, pertanto ogni pretesa tributaria, altro non e’ che un obolo che ogni anno, con fare fraudolento ed atteggiamento vessatorio il Consorzio di Bonifica, porta all’incasso. QUESTA RUBERIA DEVE FINIRE!!!!! In attesa che la Regione Calabria si svegli dal torpore in cui versa da decenni e le organizzazioni di categoria la smettano di fare affari sulla pelle dei poveri agricoltori, innalziamo un muro di contenziosi nella speranza che la giustizia abbia il sopravvento!