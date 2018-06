Confapi Calabria, prima volta in audizione con il nuovo Parlamento.

Francesco Napoli: “Bene il Def 2018, ma si può fare di più.”*

“Ci sono molte misure condivisibili nel Documento di Economia e Finanza

2018, che Confapi ritiene nel complesso positivo e abbastanza attento alla

realtà della piccola e media impresa nel Mezzogiorno. Ma vogliamo

ugualmente analizzare i temi di maggiore interesse e suggerire al nuovo

Governo di prestare attenzione ad alcuni temi di imprescindibile importanza

per noi, come il rispetto dei tempi di pagamento fra privati e la

sburocratizzazione”. Così Francesco Napoli, presidente di Confapi Calabria

e vicepresidente nazionale, parlando in audizione difronte alla Commissione

speciale della Camera per l’esame di atti di Governo e alla Commissione

speciale del Senato per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo.

“Per la prima volta ci interfacciamo con il Parlamento nella nuova

composizione – continua Napoli – e siamo grati ai Presidenti delle

Commissioni per l’invito a partecipare all’audizione in cui la

Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sul Def 2018”. “Il

carico fiscale, innanzitutto: tutti sanno che l’Italia sconta, in termini

di competitività, un divario pesante con gli altri paesi europei a causa

del cuneo fiscale e del tax burden. Le imprese hanno bisogno di una

fiscalità graduale altrimenti la nostra economia resterà ingessata e sarà

divorata dalle realtà estere. Inoltre – precisa il Presidente di Confapi

Calabria – è necessario che il prossimo Esecutivo si adoperi per

scongiurare l’aumento dell’IVA che determinerebbe l’ennesima contrazione

dei consumi, con una riduzione della domanda interna che non possiamo

permetterci”.

“Bene l’attenzione prestata dal Governo al tema

dell’internazionalizzazione: le esportazioni sono un fattore determinante

per la crescita della nostra economia e il Piano straordinario del Made in

Italy è giustamente pronto ad essere finanziato”.

“Ma sono due le questioni che Confapi Calabria ritiene che il nuovo

Governo debba imprescindibilmente affrontare: innanzitutto, i ritardi nei

pagamenti tra privati: oggi le Pmi italiane subiscono un grave squilibrio

finanziario, poiché i tempi medi di pagamento tra privati arrivano a 180

giorni, disattendendo totalmente la direttiva europea in tema. La proposta

di Confapi si ispira al modello francese – conclude Napoli – che prevede un

sistema di sanzioni a carico di chi non rispetta i tempi previsti di

pagamento con la possibilità di alimentare con tali introiti un Fondo

presso il Mise destinato allo sviluppo delle Pmi. Infine, la burocrazia, il

cui costo pesa sulle casse delle Pmi circa 30 miliardi di euro ogni anno.

L’Italia – informa il Presidente di Confapi Calabria – è ultima in Europa

e 141esima nel mondo per “facilità” del sistema fiscale: questo ci penalizza

in maniera pesantissima nella competizione con le altre realtà economiche.