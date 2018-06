Il Sindaco di San Ferdinando Andrea Tripodi ha incontrato in mattinata Il Commissario straordinario

del Governo per l’area territoriale del Comune di San Ferdinando prefetto Andrea Polichetti e il Direttore di Coldiretti Reggio Calabria Pietro Sirianni.

La riunione odierna aggiorna i precedenti incontri finalizzati alla individuazione, secondo la

condivisa volontà delle Istituzioni e del settore produttivo agricolo rappresentati al tavolo, di un percorso di inclusione della popolazione migrante nel tessuto lavorativo agricolo locale.

E’ stato svolto nel corso dell’incontro un primo approfondimento sulle modalità attraverso le quali

in una iniziale e limitata fase sperimentale, secondo una specifica pianificazione che preveda anche

interventi di formazione specialistica, potranno essere acquisite le professionalità lavorative occorrenti alle aziende agricole locali. Le esigenze alloggiative dei migranti coinvolti potranno essere di conseguenza soddisfatte dagli stessi datori di lavoro.

Il Commissario straordinario del Governo, a conclusione della riunione, ha evidenziato che

“l’iniziativa conferma l’impegno puntuale delle Istituzioni e di qualificati soggetti rappresentativi del

territorio sulle problematiche del degrado dell’area territoriale di San Ferdinando.

Un effettivo processo di integrazione dei migranti presenti sull’area diventa occasione di nuovo

sviluppo per il settore produttivo agricolo che è sempre stato componente vitale dell’economia della

Piana.”