Veicolo in fiamme sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore’, al km 424,350, nel territorio comunale di Pizzo in provincia di Vibo Valentia. Il traffico è provvisoriamente bloccato. Sul posto è presente il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi. I veicoli diretti a Reggio Calabria vengono deviati al km 423,000 sulla ex statale 522 mentre quelli diretti a Salerno sono deviati al km 530,000 sulla statale 522.