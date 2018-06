Molti animali possono contare, semplificando, sanno come ordinare

mentalmente diverse quantità, ad esempio di cibo o altri animali con

cui competono. La loro sopravvivenza dipende da questo. Gli

scimpanzé, in alcuni casi, rendono questi calcoli più veloci delle

persone. Ma pochi animali iniziano a contare da zero, cioè quelli che

capiscono che niente ha un valore numerico inferiore all’unità.

Almeno questo è quello che pensano gli scienziati, che fino ad ora

avevano identificato questa abilità solo nei delfini, nei pappagalli,

nelle scimmie e negli umani più vecchi di quattro anni. Uno studio

pubblicato oggi su Science, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente

dello“Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, mostra che le api si

uniscono a questo gruppo selezionato. Per testare gli insetti, diversi

ricercatori provenienti dall’Australia e dalla Francia hanno

addestrato due gruppi di api. Su uno schermo rotante, gli scienziati

hanno inserito coppie di lettere bianche stampate con due, tre,

quattro o cinque figure geometriche nere – come le carte -. In un

gruppo, le api hanno ricevuto una dolce ricompensa appollaiandosi

sulle carte con il maggior numero di figure. Nell’altro, la ricompensa

era associata al valore più basso. Quando gli animali hanno appreso

le regole del gioco, gli scienziati hanno introdotto due nuovi

elementi: la carta vuota (zero) e la carta di una singola figura

geometrica (uno). Le api addestrate a cercare i valori più piccoli

sono stati in grado di estrapolare la regola e volare verso la carta

vuota invece della carta con la figura. “Dimostrano di capire che il

set vuoto è più piccolo di quello, il che è difficile per altri

animali”, scrivono gli autori su Science , alludendo a precedenti

studi con pappagalli e scimpanzé. In un’estensione

dell’esperimento, gli insetti hanno scelto lo zero invece delle carte

con cui avevano già allenato o altri con nuove figure geometriche.

L’esecuzione non era perfetta; alcune api avevano torto. Ma alcune

persone sono anche più brave in matematica che in altre. Inoltre,

in alcuni casi esperienze di formazione diverse possono entrare in

conflitto. Ad esempio, un’ape addestrata con le carte da due a cinque

è abituata a vincere la ricompensa ogni volta che le due foglie.

Tuttavia, di fronte alla nuova possibilità di scegliere tra due e

zero, l’ape ha un dilemma: è condizionata a cercare il valore più

piccolo, ma la sua esperienza è che i due sono sempre stati

premiati. I ricercatori possono davvero affermare che queste api

comprendono il concetto di zero perché nel loro ultimo esperimento

hanno dimostrato il cosiddetto effetto di distanza : gli animali

avevano meno problemi nell’identificare zero come valore minimo più

alto era il valore della seconda carta. “Mi sembra uno studio molto

ben fatto e mi ha affascinato leggerlo”, afferma la psicologa Rosa

Rugani dell’Università di Padova (Italia), che non ha partecipato a

questa ricerca. Nel 2015, Rugani ei suoi colleghi hanno dimostrato

nella stessa rivista scientifica che i pulcini di pollo associano

piccoli valori numerici con il lato sinistro e grandi con il destro.

“Le api hanno mostrato l’ effetto della distanza , che è fondamentale

per dimostrare ed essere in grado di parlare di competenza aritmetica

negli animali. La sua esecuzione è più precisa e veloce quando la

distanza tra i valori è maggiore “, spiega:” Ad esempio, è più

facile distinguere un set di nove da uno di 100 piuttosto che

differenziare un set di nove contro uno di dieci. ” La scoperta è

particolarmente significativa perché, fino ad oggi, la comprensione

del valore zero era stata osservata solo negli animali vertebrati,

separati dalle api nell’albero della vita 600 milioni di anni fa,

osserva il biologo Andreas Nieder, dell’Università di Tubinga

(Germania). Nieder, che non ha partecipato allo studio ma firma un

articolo di analisi allegato a Science , sottolinea anche che il

cervello dell’ape raccoglie a malapena un milione di neuroni, mentre

le persone ne hanno circa 86.000 milioni.Lo studio non mostra

intelligenza, ma la semplicità dell’elaborazione numerica, secondo

Caroline Strang.”Che un cervello così piccolo come quello delle api

possa apprendere il concetto di zero ci apre la possibilità di capire

come un cervello più grande e complesso abbia sviluppato questa

capacità”, spiega uno degli autori dello studio, Jair García, della

RMIT University a Melbourne (Australia). Secondo Caroline Strang,

esperta di conoscenza di calabrone della Western University (Canada)

che non è stata coinvolta in questa ricerca, i risultati dimostrano

la semplicità dell’elaborazione aritmetica, piuttosto che l’elevata

intelligenza degli insetti. Rugani aggiunge che questo studio punta

all’evoluzione convergente della competenza aritmetica, cioè

l’aspetto indipendente della stessa qualità in due lignaggi molto

diversi (come l’evoluzione delle ali negli uccelli e negli insetti).

Infatti, sia lei che Strang credono che queste complesse abilità

matematiche scoperte nelle api siano molto più comuni di quanto

pensiamo, e solo la scienza ha bisogno di testare più animali per

scoprirli in altri gruppi. “Calcoliamo le quantità per scegliere le

migliori fonti di cibo, per evitare i predatori, per trovare partner

sociali .Gli animali selvatici devono farlo costantemente, quindi

penso che la competenza aritmetica sia così comune nel regno

animale”, ha spiegato Rugani.