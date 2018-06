E’ allerta a Salisburgo ed in Austria per il rischio di contagio di

tularemia, una grave malattia finora riscontrata su sette esemplari di

animali nelle ultime settimane. Ora per la prima volta stati

infettati, come hanno documentato gli esami del sangue, due cacciatori

del Tennengau. Pare che il contagio sia avvenuto già nel marzo

scorso, nell’esaminare un animale morto di peste. Si tratta di

un’infezione acuta dell’epidermide e dei linfonodi che colpisce

lepri e roditori ma è anche trasmissibile all’uomo tramite punture

di zecche, l’ingestione di acqua e alimenti contaminati. La malattia

è contagiosa per gli esseri umani e può portare alla morte se non

trattata con antibiotici, soprattutto se colpisce gli organi interni.

Associazioni venatorie sono state messe in guardia sui rischi e

invitate a trasmettere alcuni accorgimenti ai cacciatori. La migliore

prevenzione, è l’accortezza nell’evitare l’esposizione al

batterio, l’uso di un corretto abbigliamento per evitare le punture

di zecche e l’adeguata protezione nel maneggiare animali morti e

malati, e materiale di provenienza animale potenzialmente infetto.

Inoltre viene sottolineata la necessità di consegnare le carcasse

agli Istituti zooprofilattici delle Asl per gli accertamenti. Per

questo, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei

Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]” le autorità locali

hanno chiesto ai proprietari di cani, ai cacciatori e agli

escursionisti di prestare molta attenzione e di annunciare eventuali

resti di lepre o coniglio. Se un cane, ad esempio, tocca il cadavere

di un animale infetto, può trasmettere i batteri all’uomo. Bastano

pochi agenti patogeni. La piaga della lepre è pericolosa per l’uomo

tanto che nel 2017, 130 persone sono state infettate solo in Svizzera

dalla malattia. I casi sarebbero in aumento negli ultimi anni. Negli

Stati Uniti, il coniglio è la fonte di germi tra le più

significative per l’infezione umana. Ora si tratta di stabilire

l’entità del contagio.