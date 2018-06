“Vibo Valentia? Andrò ovunque, ci andrò il prima possibile”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano quando si recherà in Calabria nella città dove è stato ucciso il sindacalista del Mali. Il leghista ha successivamente aggiunto: “Andrò a Como per portare la solidarietà agli ennesimi autisti di mezzi pubblici aggrediti da un richiedente asilo e per portare novità che stiamo studiando”.