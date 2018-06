Un ragazzo di 17 anni, Gabriel Cazaciuc, di nazionalità romena, è morto mentre si trovava in piscina, in una struttura turistica situata a Torano Scalo, nei pressi dello svincolo autostradale, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava in piscina con degli amici, quando, per cause in corso di accertamento, è annegato. L’intervento del bagnino e degli amici è stato immediato. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza decollata da Lamezia Terme, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Rende. Il sostituto procuratore di turno, Giuseppe Cava, ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte.