Dalla Germania arriva un nuovo avviso ai consumatori: l’Ufficio federale della sicurezza alimentare ha segnalato un’allerta relativa alla Pasta di mais D’ANTELLI, confezioni da 500 g. Nelle etichettatura delle varietà “Spaghetti, Fusilli e Penne” non è segnalato il glutine anche se i test di laboratorio hanno rilevato ingente quantità di questa sostanza proteica. Per tale motivazione la catena Aldi ha comunicato il ritiro dalle vendite in Germania. Le confezioni interessate dal richiamo riguarda tutti i lotti in commercio da 500 g indipendentemente dalla data di scadenza.

La pasta di mais è prodotto dall’azienda italiana D’Antelli, che lo distribuisce in Germania tramite la società S. Trade. La catena tedesca dei supermercati Aldi ha immediatamente ritirato i prodotti interessati ancora esposti

sugli scaffali da tutti i punti vendita, invitando chi lo avesse acquistato a non consumarlo e a restituirlo presso il punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]” rilanciando l’allerta riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de, ricorda che l’ingestione di glutine per una persona affetta dal morbo celiaco non è cosa da prendere alla leggera, perché potrebbe causare irritazione e infiammazione della mucosa intestinale, con conseguenti dolori addominali e diarrea; e anche in assenza di questi sintomi immediati e evidenti, assumere accidentalmente e comunque involontariamente particelle di glutine può, alla lunga, provocare tossicità e danni seri alla salute del paziente celiaco.