Casa Sanremo tour fa tappa a Mirto, come unico appuntamento in Calabria. Una grande opportunità per i talenti canori, di avere visibilità nazionale sul palco dove si incontrano discografici, produttori, giornalisti di settore e addetti ai lavori. Un risultato che arriva grazie all’impegno e all’attivismo dell’Istituto musicale Donizetti e del suo direttore Giuseppe Greco, referente anche del Progetto “La Calabria a Casa Sanremo”, oltre che dalla partecipazione del Comune di Crosia che per il terzo anno di seguito ha sposato il progetto, rappresentando la regione nel contesto del “Palafiori”, mettendo in rete le eccellenze della nostra terra con altre e prestigiose realtà produttive del panorama italiano.

Soddisfatto il Presidente del Consiglio, con delega al turismo Francesco Russo, che ha seguito il progetto con grande convinzione e aspettative di ricadute positive per il territorio, che ora stanno trovando conferma.

La tre giorni che si svolgerà a Mirto dal 20 al 22 Agosto, infatti, oltre ad offrire la possibilità ai talenti di esibirsi ed essere selezionati per farsi conoscere nel panorama musicale, promuovendo il proprio progetto in una vetrina nazionale prestigiosa, prevede anche diversi momenti di spettacolo e la proiezione della giornata di protagonismo dedicata alla Calabria, tenutasi venerdì 9 febbraio nel corso della quale Crosia con il suo brand turistico “Mitica Meta”, ha promosso gli eventi principali del territorio, tra i quali ‘A Remurata.

In questi anni – dichiara Russo – che abbiamo partecipato a Casa Sanremo, lo abbiamo fatto con convinzione ed entusiasmo, promuovendo nel miglior modo possibile la nostra città e l’intera Valle del Trionto. Non solo. Abbiamo anche cercato di creare contatti e collaborazioni con artisti che potessero dare un tocco di qualità ulteriore alle varie edizioni estive di Crosia d’Estate. Quest’anno – sottolinea – grazie all’Istituto Donizetti e al referente Giuseppe Greco, oltre che al Patron di Casa Sanremo e presidente del Consorzio Gruppo Eventi, Vincenzo Russolillo, che ringrazio sentitamente, avremo il truck di Casa Sanremo che farà nel nostro comune l’unica tappa della Calabria. Questo perché – conclude il Presidente del Consiglio – nel buon lavoro di un Governo civico, che opera per la crescita e lo sviluppo della comunità amministrata, ogni cosa si costruisce con il tempo e con sacrificio, gettando oggi i semi per uno sviluppo e una crescita futuri.