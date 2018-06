CIRÒ (Kr) – Lo sport sia lo strumento di educazione al

rispetto delle regole ed alla legalità per tutti quei ragazzi che potranno fruire

di questa struttura. L’aggregazione e il rispetto sono fondamentali

soprattutto nei nostri territori abbandonati e degradati.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Francesco PALETTA questa mattina, venerdì 8, in

occasione dell’inaugurazione del campo sportivo Giuseppe FAZIO, in località

MADONNA DI POMPEI. Il Primo Cittadino ha colto l’occasione per ringraziare la preside

dell’istituto Omnicomprensivo LILIO Rita ANANIA, la Pro Loco, le associazioni

MISERICORDIA, GIOVANNI PAOLO II, la FEDERAZIONE CALCIO CIRÒ e il suo

presidente Antonio LETTIERI e il parroco don Matteo GIACOBBE che ha benedetto

la struttura prima del taglio del nastro.

Consegnando la struttura ai tantissimi giovani presenti, il Primo Cittadino, li ha esortati

ad avere cura dei beni pubblici perché ciò che l’Amministrazione riesce a realizzare con

non pochi sacrifici – ha detto – appartiene ad ognuno di voi e va preservato e tutelato.

Oltre al recupero delle strutture già esistenti – ha continuato PALETTA – ne vanno

costruite altre per incentivare l’avvicinamento dei ragazzi allo sport. Il campetto e l’area

attrezzata verranno presto affidati ad una ditta che si occuperà della manutenzione e

l’area diventerà un polmone verde della Città.