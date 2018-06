TAURIANOVA (RC) – Sono stati premiati martedì, in Municipio, dal Sindaco di Taurianova Fabio Scionti, i vincitori dell’edizione 2018 di “Colora il tuo casco”. Il concorso ideato dal Past President del CoRe FMI della Calabria, Luigi Mamone, oggi Assessore del Comune di Taurianova con deleghe anche alla cultura e alla sicurezza. L’iniziativa e’ riservata agli alunni delle scuole medie e ha conosciuto quest’anno un successo di partecipazioni: ben 86. Ai ragazzi e’ stato distribuito un foglio da disegno con già stampato il profilo di un casco che poi hanno colorato, realizzando in molti casi opere che ben potrebbero costituire idee grafiche per la produzione di serie. Anche quest’anno l’Ass. Mamone ha operato in partnership con la Federazione Motociclistica Italiana che con il presidente Giovanni Copioli ha offerto i caschi tricolori con il logo FMI destinati ai secondi e ai terzi, il Lions club “Polistena Brutium” guidato dal Presidente Monica Mini’, e l’Associazione culturale ” Il Domani onlus” del presidente Annamaria Cordopatri con il supporto di MMS Mammolamotorsport, l’azienda polistenese leader italiana nel mondo del motorsport e dell’off road, i cui loghi insieme a quello del Comune, figurano sui due splendidi e soprattutto “veri” caschi integrali, in tutto uguali a quelli disegnati dai due vincitori. Per la scuola Media “G.Pascoli” ha vinto Greta Cordì. Per la media “N.Contestabile” invece, Fatima Atib. Sul podio poi anche Giorgia Gioffrè e Domenico Alessi (SMPascoli) e rispettivamente Tommaso De Bartoli e Giusy Albanese (SM Contestabile).

La commissione valutatrice anche quest’anno è stata presieduta dal Dott. Andrea Canale, responsabile del 3° Settore dell’Ente e composta dal Dott. Saverio Latella e dal referente del Comitato Sviluppo Attivita’ Sportive della FMI per la Calabria Francesco Petrilli.