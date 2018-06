Ennesimo titolo regionale stagionale per il settore giovanile del consorzio VolleYnsieme Lamezia. La formazione under 13, targata Spike Lamezia, sotto la guida esperta del prof. Mimmo Bruni, con la preziosa collaborazione dello staff tecnico composto da Franco Ferraiuolo e Maurizio Davoli, si è laureata campione regionale della categoria 6×6 in quel di San Giovanni in Fiore. I giovanissimi Spikers hanno battuto in semifinale proprio i pari-età padroni di casa col punteggio di 2-0 e con l’identico risultato hanno avuto la meglio in finalissima sul Roccella. Ovviamente grande soddisfazione in casa VolleYnsieme per quest’ ulteriore risultato di prestigio che arricchisce di un altro trofeo la bacheca e suggella una stagione da incorniciare. Infatti dopo i titoli regionali under 20 ed under 18, con la conseguente partecipazione alle finali nazionali di categoria, rispettivamente ad Agropoli e Massafra, in cui i ragazzi lametini hanno avuto la possibilità di confrontarsi con atleti più forti sia dal punto di vista fisico che tecnico, vendendo comunque cara la pelle, il titolo regionale under 13 6×6 rappresenta la classica ciliegina sulla torta di un’annata indimenticabile, in cui si è avuta la conferma di essere sulla strada giusta per raggiungere risultati sempre più prestigiosi e che la sinergia tra le diverse realtà cittadine è indispensabile per il continuo percorso di crescita del movimento pallavolistico lametino.