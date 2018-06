Girifalco, presto i lavori per il rifacimento dei marciapiedi su corso Migliaccio

GIRIFALCO – Partiranno la prossima settimana i lavori di rifacimento dei

marciapiedi su corso Migliaccio. Con il via libera della giunta e

l’affidamento dei lavori, l’amministrazione comunale porta avanti gli

interventi già realizzati su un primo tratto di marciapiedi.

I lavori prevedono, anche, il completamento funzionale ed estetico dello

spazio verde (all’incrocio tra via dei Papaveri e via degli Oleandri ) in

cui sono state inserite le panchine letterarie. A darne notizia è il

presidente del Consiglio Comunale, Elisabetta Ferraina che ha sottolineato

come “gli interventi prevedono, anche, l’inserimento di elementi di arredo

urbano al fine di migliorare la qualità degli spazi pubblici ovvero piccoli

interventi (e ancora troppo esegui) per combattere degrado e inciviltà sul

territorio garantendo il rispetto dell’ ambiente e che aiuteranno a

tenere più pulita la nostra città”.

Non si tratta di interventi risolutivi in maniera capillare e globale ma

sono, ad ogni modo, un inizio.

“La finalità di questi lavori – ha sottolineato il presidente Ferraina –

è, infatti, aumentare il decoro urbano inserendo: i primi due contenitori

ad uso urbano per le raccolta di deiezioni canine e i cestini per la

distribuzione di sacchetti per la raccolta degli escrementi canini. Ma non

è tutto. In questo blocco di interventi è, inoltre, prevista

l’installazione di 8 posacenere installati nelle aree di maggiore

aggregazione sociale per invogliare i cittadini a rispettare la legge

spegnendo le cicche di sigaretta piuttosto che disperdendole per terra,

puntando in questo modo a potenziare una corretta gestione della raccolta

differenziata”.