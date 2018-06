TERRANOVA SAPPO MINULIO – Ad un anno dall’insediamento della “nuova” squadra di governo alla guida del Comune di Terranova Sappo Minulio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Foti ha organizzato un incontro-dibattito lunedì 11 giugno, che si svolgerà in Piazza XXIV Maggio alle 19, per fare il resoconto delle azioni portate a termine nell’interesse della comunità. Queste le parole della maggioranza di governo locale: “Il patto con il cittadino c’è e rimane: spirito attivo e non adattivo. Abbiamo unito le nostre forze, le nostre energie, le nostre conoscenze e competenze e dopo 365 giorni di governo istituzionale di duro lavoro siamo consapevoli, motivati e coscienti che è necessario e serio realizzare un incontro diretto con la cittadinanza, offrendo momenti di sensibilizzazione e di analisi al fine di migliorare il nostro percorso amministrativo e lo sviluppo della nostra comunità”. Relazionerà il sindaco con l’amministrazione comunale.