Un portuale di Gioia Tauro, impegnato nelle attività di carico-scarico dei container, forse a causa di una distrazione, è rimasto incastrato tra una gru e alcuni cassonetti che vengono posizionati sulle banchine durante le operazioni di trasbordo. Lanciato l’allarme l’ambulanza che doveva soccorrere il portuale sarebbe giunta dopo quasi un’ora. le condizioni dell’uomo, comunque, non sono preoccupanti. Il commento del segretario territoriale della Filt Cgil Domenico Laganà: “Si ripropone l’atavico ritardo sulla riapertura del punto di intervento sanitario nel porto chiuso alcuni anni fa per responsabilità dei terminalisti e dell’autorità portuale. Ancora una volta – ha aggiunto – siamo costretti a prendere atto di come a volte un banale incidente può provocare una tragedia per chi vi lavora. Ci auguriamo che questo ennesimo incidente possa ridestare dal letargo chi ha la responsabilità di riaprire subito il posto di primo intervento sanitario al porto”.