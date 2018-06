Incendio devastante questa mattina nel comune di Sellia Marina in provincia

di Catanzaro.

Le fiamme hanno interessato circa 10 He tra uliveti, incolto e pineta.

Le fiamme divampate inizialmente lungo il torrente in Loc. San Vincenzo a

causa del forte vento si è velocemente propagato nei campi adiacenti

arrivando a lambire le strutture abitative del Triton Village al momento

disabitate. Oltre a diversi ettari di uliveto, sono andate distrutte anche

tre baracche in legno adibite a deposito di attrezzature per l’agricoltura.

In alcune di esse presenti delle bombole di gpl che avvolte dalle fiamme

sono scoppiate fortunatamente senza recare danni a persone.

L’intervento che si è protratto per circa sei ore ha visto impegnate

squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e della

sede Centrale nonché squadre della Regione Calabria. Per domare

completamente l’incendio si è reso necessario l’intervento dell’elicottero

Regionale.



Non si registrano danni alle strutture abitative ne a persone. Sul posto a

seguire le operazioni di spegnimento il Sindaco del comune di Sellia Marina

e carabinieri per quanto di competenza.

Accertamenti in corso circa la probabile natura dolosa dell’incendio, al

momento nessuna ipotesi viene però esclusa.