Summer’s Party : e’ il nuovo film dell’attore e regista Santo Pennestri’ ed Enzo Cogliandr

Dopo quattro grandi successi cinematografici in Italia e all’Estero arriva il quinto

successo del cinema italiano , si tratta di “Summer’s Party : un’estate da

sballo “ ,regia di Santo Pennestrì e Enzo Cogliandro, il film parla di :” In

vista dell’estate due ragazzi di paese , a causa di una loro voglia di viaggiare

si coinvolgono in una frenetica ricerca di lavori per garantire il desiderio .Un

ricco ragazzo ,figlio di papà, che con il successo e il denaro conquista tutte le

ragazze del paese ed oltre. Tra disavventure e peripezie , l’estate esplodera’

in un gran caos fatto di risate , equivoci e anche un pizzico di romanticismo.”Non

finisce qui il cast sara’ composto da Santo Pennestrì , Jessica Romano, Pino e

Fefè , Maria Sgrò , Giorgia Mannu , Davide Romeo ed altri artisti a sorpresa di

successo cinematografico nazionale ed internazionale. Insomma si spera nel quinto

successo cinematografico del regista Santo Pennestrì & Enzo Cogliandro.