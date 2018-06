di Teresa Cosmano

CINQUEFRONDI (RC) – “Abbiamo sempre detto che il Sindaco Conia prende fischi per fiaschi, ma ieri sera, durante il suo monologo, ha dato veramente il peggio di se!”. E’ questo il commento del consigliere comunale di opposizione Marco Cascarano, all’indomani dell’incontro voluto dal sindaco Michele Conia con i cittadini, per fare il punto su tutto ciò che la sua Amministrazione ha fatto nei tre anni di mandato, a qualche mese di distanza dalla crisi, profonda, che aveva minato la sua maggioranza, e che ha portato all’allontanamento degli assessori Longo, Valentino e Sorbara.

“Anziché chiedere scusa ai cittadini per tre anni di apatia, fallimento e lacerazione sociale – ha picchiato duro Cascarano – ha millantato, rasentando il ridicolo, meriti inesistenti. Presto gli spiegheremo quando è arrivata la prima sentenza della Sorical con la condanna per il Comune relativamente ai consumi idrici; quale maggioranza ha ottenuto i fondi (€ 400.000) per il dissesto idrogeologico; chi ha realizzato il campo sportivo; il viale Sandro Pertini; la videosorveglianza e chi ha potenziato l’acquedotto comunale, ma soprattutto chi ha fatto i debiti nel Comune di Cinquefrondi. La prima cosa che ‘dovrebbe’ fare un Sindaco è quella di raccontare sempre e comunque la verità al proprio popolo e non le bugie. Neanche Pinocchio avrebbe fatto tanto! Infine, anche in ragione della correttezza politica che abbiamo sempre avuto, invitiamo il Sindaco a sciacquarsi bene la bocca prima di (s)parlare per qualche ex assessore”.

L’ex primo cittadino ha quindi annunciato che presto racconterà ai cittadini la verità, lasciando intendere che a giorni organizzerà un incontro pubblico, dove a suo dire, “smonterà” tutto ciò che il sindaco Conia ha affermato ieri sera in pubblica piazza. Il suo sarà un “ritorno attivo” alla vita politica della città, così come da tempo chiedono il suo gruppo “Uniti per il popolo” ed il suo elettorato.