A conclusione delle attività didattiche si chiude con un bilancio positivo la stagione della biblioteca comunale di Gioia Tauro. Nell’ultimo anno, infatti, si sono moltiplicate le iniziative realizzate in collaborazione con le istituzioni scolastiche e, allo stesso tempo, si è consolidato il rapporto di sinergia con il Museo Statale Metauros, ospitato al pian terreno dello stabile, sede della biblioteca, lo storico edificio Palazzo Baldari.

Hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative i dodici volontari del servizio civile nazionale nell’ambito della programmazione curata dagli Olp del Comune di Gioia Tauro, la d.ssa Tiziana Scarcella, il sovr. Francesca Surdo e il responsabile del Terzo Settore, Antonio Pisano. Fra le attività intraprese si menzionano, in particolare, i laboratori di lettura ad alta voce per i bambini da 0 a 6 annim gli incontri di didattica della biblioteca e museale, le proiezioni ed i seminari tematici nell’ambito dei progetti di innovazione didattica programmati dalle scuole e le diverse attività ludiche finalizzate ad alimentare nei ragazzi l’interesse per la lettura.

Il successo delle iniziative proposte è testimoniato dal numero di visitatori che dal mese di gennaio 2018 sono stati circa 1500, oltre alla partecipazione delle varie classi e dei vari istituti comprensivi di tutto il territorio circostante. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro che, nonostante le difficoltà economiche dell’ente, ha sempre sostenuto tutte le iniziative mirate a coinvolgere la popolazione scolastica e a sviluppare la cultura della conoscenza, della legalità e del rispetto delle regole.